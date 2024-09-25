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Doğanın estetik yüzü: Buzullar / Pierre Cardin Sonbahar & Kış 24-25 Koleksiyonu

Giriş: 25.09.2024 12:40
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Doğanın estetik yüzü: Buzullar / Pierre Cardin Sonbahar & Kış 24-25 Koleksiyonu

Pierre Cardin’in “Doğanın Estetik Yüzü: Buzullar “temasından ilhamla hazırladığı 2024-2025 Sonbahar & Kış koleksiyonu, soğuk coğrafyaların saf ve bozulmamış doğasını anlatıyor. Geniş ürün çeşitliliğiyle kadın ve erkek tasarımlarını hayat geçiren Pierre Cardin; yeni koleksiyonunda soğuk iklimlerin dingin ve canlandıran etkisiyle ortaya çıkan renklerini, dokularını ve incelikli detayların hikayesini anlatacak.

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