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"Doğadan gelen yeni lüks” Cacharel Sonbahar & Kış 24-25 Koleksiyonu

Giriş: 25.09.2024 12:34 Güncelleme: 25.09.2024 12:34
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Doğadan gelen yeni lüks Cacharel Sonbahar & Kış 24-25 Koleksiyonu

Cacharel, “Doğadan Gelen Yeni Lüks” vizyonundan aldığı ilhamla hazırladığı 2024/2025 Sonbahar & Kış koleksiyonunda; tabiatın dingin atmosferinden, soğuk mevsimlerin kalpleri ısıtan sıcak renklerinden ve pozitif enerjisinden yola çıkarak tasarımlarını şekillendiriyor. Natürel yaşamın içindeki saf ve zarif hatlarla hayat bulan koleksiyonda, gerçek inci kabuklarından elde edilen sedef düğmelerden, Ekvator’da yetişen palmiye ağacı çekirdeğiyle üretilen korozo düğmelere kadar, her bir parçasında yeni bir lüks deneyimini yaşatacak çok özel tasarımlar yer alıyor.

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