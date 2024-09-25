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Bugün hava nasıl olacak? 25 Eylül 2024 il il hava durumu raporu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 07:08
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Bugün hava nasıl olacak? 25 Eylül 2024 il il hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde bugünkü hava durumu raporunu paylaştı. Yurt genelinde sıcaklıkların yükseldiği ve özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde pastırma sıcaklarının etkili olacağı belirtildi. Geçtiğimiz haftalarda yaşanan sağanak yağışların ardından sıcak hava dalgası geri dönerken, bazı bölgelerde ise yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, bugün hava nasıl olacak? Detaylar haberimizde...

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