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Az önce deprem nerede oldu? 25 Eylül son depremler listesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 25.09.2024 07:38
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Az önce deprem nerede oldu? 25 Eylül son depremler listesi!

Az önce deprem mi oldu sorusunun cevabı Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler nedeniyle sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin anlık verilerine göre, 25 Eylül 2024 itibarıyla Türkiye’de yaşanan depremler, büyüklükleri ve merkez üsleriyle birlikte açıklanıyor. Son depremlerin artçı mı olduğu, büyüklüklerinin ne kadar olduğu ve depremlerin hangi bölgelerde hissedildiğiyle ilgili güncel bilgilere haberin detayından ulaşabilirsiniz.

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