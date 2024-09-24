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Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut intihar etti | Dilan Polat hastaneye koştu | Son paylaşımı ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 24.09.2024 01:34 Güncelleme: 24.09.2024 08:51
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Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut intihar etti | Dilan Polat hastaneye koştu | Son paylaşımı ortaya çıktı

Kendi kendine düğün yapan TikTok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut'un sevgilisi, Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya çıktı. Acı haberi alan Polat çifti hastaneye koşarken, Aykut'un ölmeden 6 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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