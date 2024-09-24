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İstanbul'da dehşet olay! Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut intihar etti | Dilan Polat hastaneye koştu

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 24.09.2024 01:34 Güncelleme: 24.09.2024 01:52
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İstanbul’da dehşet olay! Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut intihar etti | Dilan Polat hastaneye koştu

Kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'de kendi evinin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Hayatını kaybeden fenomen Kübra Aykut'un sevgilisi Dilan ve Engin Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya çıktı. Acı haberi alan Dilan ve Engin Polat çifti hastaneye koştu. Ayrıca Aykut, ölmeden 6 saat önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı dikkat çekti.

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