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Ümraniye’de polise saldırı! 1 kadın polis yaralandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 23.09.2024 01:30 Güncelleme: 23.09.2024 01:53
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Ümraniye’de polise saldırı! 1 kadın polis yaralandı

Ümraniye'de polisin denetim noktasında silahlı saldırı gerçekleşti. Polis tarafından durdurulan şüphelinin açtığı ateş sonucu 1 polis yaralandı. Olaya ilişkin detayları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim aktardı.

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