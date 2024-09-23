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Migros'tan "Hepimize İyi Gelecek" yeni reklam filmi: "Migros ile İyisin"

Giriş: 23.09.2024 16:21 Güncelleme: 23.09.2024 16:22
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Migros’tan Hepimize İyi Gelecek yeni reklam filmi: Migros ile İyisin

Migros, dokunduğu herkese yaptığı pozitif katkıyı vurguladığı yeni imaj filmiyle ekranlarda. 70 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye’de modern perakendenin kurucusu ve “yeni nesil perakende” anlayışının mimarı olan Migros, yeni kampanyasında “Migros ile İyisin” mesajının altını çiziyor. Kampanya, Migros’un müşterilerine iyi bir alışveriş deneyimi sunmanın ötesine geçerek, tüm ekosistemi üzerinde yarattığı etkiyi ve değeri anlatıyor.

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