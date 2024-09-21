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Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 21.09.2024 03:30 Güncelleme: 21.09.2024 03:31
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Şarkıcı Metin Arolat hayatını kaybetti

İstanbul'da bir otelde sahne alan Metin Arolat, şarkı söylediği sırada bir anda yere yığıldı. Çevredekiler, Arolat'a kalp masajı yapıp müdahale etti. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Metin Arolat, hayata gözlerini yumdu. Arolat'ın iki gün önce; "Hayatta en mutlu olduğum yer sahne" dediği öğrenildi.

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