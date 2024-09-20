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Trabzon'da sağanak yağış! Su baskınları meydana geldi

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 17:56
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Trabzon’da sağanak yağış! Su baskınları meydana geldi

Trabzon'un Arsin ve Araklı ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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