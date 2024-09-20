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İstanbul'da tasmasız pitbull dehşeti! Gence saldırdığı anlar kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 20.09.2024 00:21 Güncelleme: 20.09.2024 00:38
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İstanbul’da tasmasız pitbull dehşeti! Gence saldırdığı anlar kamerada

Maltepe'de tasmasız şekilde dolaşan pitbull korku dolu anlara neden oldu. Bir gencin saldırıya uğradığı o dehşet anbean kameraya yansırken vatandaşlar da genci kurtarmaya çalıştı.

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