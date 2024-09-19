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Sıla bebeğin annesi hakkında çarpıcı gerçek: Sığınma evinden kendi isteğiyle ayrılmış

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 12:58 Güncelleme: 19.09.2024 13:09
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Sıla bebeğin annesi hakkında çarpıcı gerçek: Sığınma evinden kendi isteğiyle ayrılmış

Tekirdağ'da şiddet görerek cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki Sıla bebeğin annesiyle ilgili yeni bir gerçek daha ortaya çıktı. Tutuklu annenin Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nden maddi ve manevi destek aldığı ve kadın sığınma evinden de kendi isteğiyle ayrıldığı tespit edildi. İşte detaylar...

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