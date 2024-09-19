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Narin Güran nasıl öldürüldü? Raporun detayları ortaya çıktı | Narin'in histopatoloji raporu ahaber.com.tr'de!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 19.09.2024 12:03 Güncelleme: 19.09.2024 12:09
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Narin Güran nasıl öldürüldü? Raporun detayları ortaya çıktı | Narin’in histopatoloji raporu ahaber.com.tr’de!

Diyarbakır'da dere kenarına gömülü şekilde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin "Histopatoloji" raporunun detayları ortaya çıktı. Rapora göre Narin'in boyun bölgesi ve çene altında yoğun kanama tespit edildi. Narin'in göğüs kısmına da baskı uygulandığı tespit edilirken, küçük kızın elle ya da bir cisimle boğulduğu üzerinde duruluyor. En güçlü ihtimal olarak ise arkadan kolla sarılarak boğulması... İşte ahaber.com.tr'nin ulaştığı histopatoloji raporunun detayları...

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