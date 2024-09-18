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Samsun'da unutkanlıkta son nokta: Şezlong, avize, bisiklet

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 13:51
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Samsun’da unutkanlıkta son nokta: Şezlong, avize, bisiklet

Samsun'da her gün binlerce insanın kullandığı tramvaylarda unutulan şezlong, avize ve bisiklet gibi eşyalar hem gülümsetiyor hem düşündürüyor.

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