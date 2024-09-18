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Ordu Altınordu 'da şüpheli paket paniği kamerada

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 13:32 Güncelleme: 18.09.2024 13:33
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Ordu Altınordu ’da şüpheli paket paniği kamerada

Ordu'da bir şahıs, dolmuştan indikten sonra valizlerini taşıyamayınca bir tanesini yol kenarında bıraktı, şüpheli paket ihbarı ile polis ekipleri harekete geçti.

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