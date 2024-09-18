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İzmir'de elektrik akımına kapılan genç adam ağır yaralandı

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 13:49
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İzmir’de elektrik akımına kapılan genç adam ağır yaralandı

İzmir'in Selçuk ilçesinde trafodan elektrik hattı çeken usta, elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

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