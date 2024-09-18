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Engelli genç tekerlekli sandalyesine kavuştu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 13:30
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Engelli genç tekerlekli sandalyesine kavuştu

Şanlıurfa'da hayırseverlerin destekleri ile 20 engelli birey, akülü tekerlekli sandalyesine kavuştu. Ailesi tarafından ihtiyaçlarının karşılanması için el arabasıyla gezdirilen genç de sandalyesine kavuşarak büyük sevinç yaşadı.

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