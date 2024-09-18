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Denizlerde palamut bereketi yaşanıyor

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 13:10
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Denizlerde palamut bereketi yaşanıyor

Av yasağının kalkmasının ardından 1 Eylül'de "Vira bismillah" diyerek denize açılan Karadenizli balıkçılar, bolluğuyla tezgahlarda yerini alan palamutta bereketli bir sezon geçiriyor

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