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Bursa'da hafif ticari araç ile okul servisi çarpıştı: 11 yaralı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 12:16
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Bursa’da hafif ticari araç ile okul servisi çarpıştı: 11 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile okul servisi çarpıştı. Yaşanan kazada 8'i öğrenci 11 kişi yaralandı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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