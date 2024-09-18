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Batman’da abartı egzoza 3 22 bin TL para cezası

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 18.09.2024 13:54
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Batman’da abartı egzoza 3 22 bin TL para cezası

Batman'da yüksek sesli egzozu kullanarak çevreye rahatsızlık veren bir araca ve 2 motosiklet sürücüsüne toplamda 22 bin 329 TL para cezası kesildi.

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