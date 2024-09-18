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Adana'da 10 milyon dolarlık haraç tehdidi! Önce oğullarını vurdu ardından iş yerini kundakladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 18.09.2024 11:08 Güncelleme: 18.09.2024 11:21
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Adana’da 10 milyon dolarlık haraç tehdidi! Önce oğullarını vurdu ardından iş yerini kundakladı

Adana'da istenen 10 milyon dolarlık haracı vermeyen bir kişinin önce 2 oğlu vuruldu, ardından da petrol istasyonu kurşunlandı. Bununla da yetinmeyen çete üyeleri, istedikleri parayı alamayınca şahsın kafe ve petrol istasyonunu kundakladı.

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