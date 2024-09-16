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Ordu'da başıboş köpekler dehşet saçtı! Yolda yürüyen şahsa 2 defa saldırdılar | O anlar kamerada...

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 16.09.2024 18:32 Güncelleme: 16.09.2024 18:38
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Ordu’da başıboş köpekler dehşet saçtı! Yolda yürüyen şahsa 2 defa saldırdılar | O anlar kamerada...

Her geçen gün büyüyen başıboş sokak köpeği sorunu bitmek bilmiyor. Son olarak Ordu'da bir şahıs, sokakta yürüdüğü esnada sokak 3 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler ile bir süre mücadele eden şahıs sonrasında bağırarak yardım istedi. Şahıs hafif şekilde yaralanırken olay anları kameraya yansıdı.

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