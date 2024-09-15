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İp üstünde Asya'dan Avrupa'ya!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.09.2024 18:19 Güncelleme: 15.09.2024 18:24
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İp üstünde Asya’dan Avrupa’ya!

İstanbul Boğazı tarihi bir geçiş denemesine sahne oluyor. Estonyalı akrobat Jaan Roose, Asya'dan Avrupa'ya ip üstünde yürüyerek geçmeyi deniyor.

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