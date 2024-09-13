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Bugün kandil mi, yarın ne kandili? 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.09.2024 13:41
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Bugün kandil mi, yarın ne kandili? 2024 Mevlid Kandili ne zaman?

Müslümanlar için büyük öneme sahip kandil günleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından her yıl paylaşılıyor. 2024 yılı kandil tarihleri merakla beklenirken, "Yarın kandil mi?" sorusu da sıkça sorulmaya başlandı. 14 Eylül'de herhangi bir kandil bulunmamakla birlikte, bir sonraki mübarek gece Mevlid Kandili olarak 26 Eylül 2024'te idrak edilecek. İşte 2024 yılına ait tüm kandil tarihleri ve detaylar...

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