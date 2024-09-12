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Narin Güran'ın engelli ablası Tülin'in ölüm nedeni ortaya çıktı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 11:27 Güncelleme: 12.09.2024 11:35
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Narin Güran’ın engelli ablası Tülin’in ölüm nedeni ortaya çıktı

Türkiye günlerdir Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran olayını konuşuyor. Narin Güran'ın öldürülmesinin ardından küçük Narin'in engelli ablasının da merdivenlerden düşerek öldüğü iddiaları ortaya atılmıştı. Narin'in 2004'te doğan ablası Tülin Güran'ın 5 yaşındayken solunum sıkıntısı, nefes darlığı gibi şikayetlerle hastaneye kaldırıldığı ve burada 10 günlük tedavi sonrası öldüğü öğrenildi.

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