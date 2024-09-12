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Malatya'da otomobil ile işçi servisi çarpıştı! çok sayıda yaralı var

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 03:31
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Malatya’da otomobil ile işçi servisi çarpıştı! çok sayıda yaralı var

Malatya'da bir kargo firmasında çalışan işçileri taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. İhbarla olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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