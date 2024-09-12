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Kırklareli'nde 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

Damla Karasu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 12.09.2024 13:23
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Kırklareli’nde 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ele geçirildi

Kırklareli'nde düzenlenen operasyonda 23,5 ton sahte temizlik malzemesi ile 131 sülük ele geçirildi. Şüphelilere toplam 2 milyon 709 bin 987 lira idari para cezası verildi.

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