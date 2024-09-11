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İzmir'de sağanak yağış: Yolları ve evleri su bastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 11:03 Güncelleme: 11.09.2024 11:12
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İzmir’de sağanak yağış: Yolları ve evleri su bastı

İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yolları ve evleri su basarken araçlar ilerlemekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yolda yürürken sıkıntı yaşadı.

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