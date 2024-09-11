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İzmir'de sağanak yağış! A Haber bölgede: Seraları su bastı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 11.09.2024 11:03 Güncelleme: 11.09.2024 12:22
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İzmir’de sağanak yağış! A Haber bölgede: Seraları su bastı

İzmir'de etkili olan gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yolları ve evleri su basarken araçlar ilerlemekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar da yolda yürürken sıkıntı yaşadı. A Haber muhabiri Tayfun Er, Menderes’ten son durumu aktarırken çok sayıda seranın sular altında kaldığını vurguladı. A Haber'e konuşan bir çiftçi ise bu tarzda bir yağmur görmediğinin altını çizerken "Hasadın yarısındaydık, toplama şansımız hiç yok.” dedi.

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