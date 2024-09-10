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Samsun'da su kuyusu kazısında göçük: 2 işçi toprak altında

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.09.2024 12:54 Güncelleme: 10.09.2024 13:13
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Samsun’da su kuyusu kazısında göçük: 2 işçi toprak altında

Samsun'un Bafra ilçesinde su kuyusu açarken yaşanan göçük sonrası 2 işçi toprak altında kaldı. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edilirken arama kurtarma çalışmaları başladı. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan A Haber'e yaptığı ilk açıklamada "Bu izinli bir kazı değil. Biz de göçük olduktan sonra duyarak ekiplerimizi olay yerine yönlendirdik." ifadelerini kullandı.

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