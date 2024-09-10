10 Eylül 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Narin'in babası Arif Güran serbest bırakıldı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 10.09.2024 01:36 Güncelleme: 10.09.2024 01:53
ABONE OL
Narin’in babası Arif Güran serbest bırakıldı!

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın babası Arif Güran serbest bırakıldı. Bu kapsamda gözaltına alınan Narin'ın annesi, ağabeyi, amcası ve diğer akrabaları ise hâlâ gözaltında. A Haber muhabiri Mehmet Karataş baba Arif Güran'ın serbest bırakılıp anne ve abinin gözaltında tutulması hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Karataş,"8 yaşındaki Narin'e bir şey mi yapıp öldürdüler? Yoksa Narin görmemesi gereken bir duruma mı şahit oldu? Toplum bu son seçeneğin anne ile bağlantısı olduğunu düşünüyor." dedi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör