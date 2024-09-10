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Narin cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 10.09.2024 01:36 Güncelleme: 10.09.2024 19:45
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Narin cinayetinin itirafçısı Nevzat Bahtiyar tutuklandı

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Narin Güran cinayeti şüphelisi N.B. 'Çocuğu iştirak halinde kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

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