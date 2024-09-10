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Narin cinayetinde itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar adliyeye sevk edildi | Adalet Bakanı Tunç'tan açıklama

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 10.09.2024 01:36 Güncelleme: 10.09.2024 17:27
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Narin cinayetinde itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar adliyeye sevk edildi | Adalet Bakanı Tunç’tan açıklama

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltındaki itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar ise adliyeye sevk edildi. Diğer gözaltındakilerin işlemleri sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Yürütülen soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir." dedi.

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