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Narin cinayetinde itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar adliyeye sevk edildi

ahaber.com.tr Haber Merkezi Mehmet Karataş
Giriş: 10.09.2024 01:36 Güncelleme: 10.09.2024 15:33
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Narin cinayetinde itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar adliyeye sevk edildi

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayeti soruşturması devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Narin Güran'ın babası Arif Güran serbest bırakıldı. Gözaltındaki itirafçı şüpheli Nevzat Bahtiyar ise adliyeye sevk edildi. Diğer gözaltındakilerin işlemleri sürüyor.

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