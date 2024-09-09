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Narin'in ön otopsi raporunda çarpıcı detay! Nazif Karaman A Haber'de açıkladı

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş: 08.09.2024 10:03 Güncelleme: 09.09.2024 01:43
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Narin’in ön otopsi raporunda çarpıcı detay! Nazif Karaman A Haber’de açıkladı

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamalarda Narin'in cesedinin üzeri taşlarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde dere kenarına bırakıldığını söyledi. Günlerdir bölgede haber nöbetinde olan A Haber ekipleri, Narin'in cansız bulunduğu dere yatağını görüntüledi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Narin için başsağlığı mesajı yayınlayarak "Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı. Narin'in ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 24'e yükselirken, otopside ortaya çıkan ilk bulguları Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman A Haber'de açıkladı.

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