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Narin'in cinayetinde saklanan sır ne? Özel detaylar anbean A Haber'de

ahaber.com.tr Haber Merkezi Ahmet Nazif Vural
Giriş: 08.09.2024 10:03 Güncelleme: 09.09.2024 00:31
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Narin’in cinayetinde saklanan sır ne? Özel detaylar anbean A Haber’de

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, olayla ilgili yaptığı açıklamalarda Narin'in cesedinin üzeri taşlarla gizlenmiş şekilde çuval içerisinde dere kenarına bırakıldığını söyledi. Günlerdir bölgede haber nöbetinde olan A Haber ekipleri, Narin'in cansız bulunduğu dere yatağını görüntüledi. Öte yandan ilk belirlemelere göre Narin'in boğularak öldürüldüğü ve cesedinin deforme olduğu öğrenildi. Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından Narin için başsağlığı mesajı yayınlayarak "Adli sürecin bizzat takipçisi olacağım" ifadelerini kullandı. Narin'in ölümüne ilişkin gözaltı sayısı 23'e yükseldi. Narin Güran'ın adli tıp ön raporu çıktı. Narin'in boynunda boğma izi bulunduğu, 15 gün suda kaldığı, ayağında kırık olduğu tespit edildi.

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