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Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu! 19 gün sonra acı haber | A Haber ekipleri Narin'in bulunduğu bölgede

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 08.09.2024 10:03 Güncelleme: 08.09.2024 10:30
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Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! 19 gün sonra acı haber | A Haber ekipleri Narin’in bulunduğu bölgede

Diyarbakır'da 21 Ağustos'tan beri aranan Narin Güran'ın cansız bedeni bulundu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Günlerdir bölgede haber nöbetinde olan A Haber ekipleri, Narin'in cansız bulunduğu dere yatağının kenarına geldi. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz, bölgeden yaptığı yayında son gelişmeleri aktarırken; köye giriş çıkışların kapatıldığını ve dere yatağına olay yeri inceleme ekiplerinin geldiğini söyledi. Narin'in cansız bedeninin poşetin içinde bulunduğu iddia edildi.

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