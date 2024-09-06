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İzmir'de akım faciasında üç maymunu oynuyorlar! Davada ikinci gün...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 11:36 Güncelleme: 06.09.2024 11:40
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İzmir’de akım faciasında üç maymunu oynuyorlar! Davada ikinci gün...

İzmir'de sağanak yağışın etkili olmasının ardından İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) sokak ortasında elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Yaşanan olay sonrası 42 sanık hakim karşısına çıkarken sanıklarından hiçbiri ihmaller zincirini kabul etmedi. Davanın ikinci gününde yargılamaya devam edilecek.

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