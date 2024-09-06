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Hindistan uçağında bomba alarmı! Erzurum'a acil iniş yaptı | İhbar asılsız...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 17:23 Güncelleme: 07.09.2024 00:22
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Hindistan uçağında bomba alarmı! Erzurum’a acil iniş yaptı | İhbar asılsız...

Hindistan-Almanya seferini yapan Vistara Hava Yolları’na ait yolcu uçağı, bomba ihbarı üzerine Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş gerçekleştirdi. Uçak boşaltılırken, hava sahası da uçuşa kapatıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi bomba ihbarı yapılan uçak hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu. Bomba uzmanlarının uçağa girdiğini ve uçakta arama yapıldığını söyleyen Çiftçi, "Saat 21'e kadar acil durum ilan edildi." ifadelerini kullandı. Saat 23.30'da tamamlanan çalışmaların ardından Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, "Bomba ihbarının asılsız olduğunu tespit ettik. Uçuş yasağı kaldırıldı." dedi.

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