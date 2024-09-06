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Bomba ihbarı yapılan uçak Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.09.2024 17:23 Güncelleme: 06.09.2024 17:54
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Bomba ihbarı yapılan uçak Erzurum Havalimanı’na zorunlu iniş yaptı

Hindistan’dan Almanya’ya giden bir uçak, bomba ihbarı nedeniyle Erzurum Havalimanı'na zorunlu iniş yaptı. İlk görüntüler geldi. Detaylar A Haber'de...

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