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Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün! Takipçilerinden yine dua istedi

İslim İstanbullu ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.09.2024 11:19
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Dilan-Engin Polat çifti davasında ikinci gün! Takipçilerinden yine dua istedi

Kara para aklama suçlamasıyla 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan Dilan Polat ile eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 24 şüphelinin yargılandığı davada bugün ikinci duruşma görülüyor. Bugünkü celsede avukat beyanları alınacak. Duruşma öncesinde Dilan Polat dün yaptığı gibi bugün de takipçilerinden Fetih Suresi'ni okumalarını istedi.

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