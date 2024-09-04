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Tokat'ta minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi İHA
Giriş: 04.09.2024 18:19 Güncelleme: 04.09.2024 18:21
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Tokat’ta minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Tokat'ta fındık işçilerini taşıyan ve sürücüsü belli olmayan bir minibüs, sebebi bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi. Bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.

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