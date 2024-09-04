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Arnavutköy'de otomobil restorana girdi! 4 yaralı

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2024 22:06
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Zübeyde Ö.'nün yönetimindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu ilk önce bir minibüse çarptı ardından da restorana girdi. Olayda 4 kişi yaralandı.

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