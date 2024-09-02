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Narin Güran'ın amcası tutuklandı! Arama çalışmalarında 13. gün

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 11:09 Güncelleme: 02.09.2024 18:05
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Narin Güran’ın amcası tutuklandı! Arama çalışmalarında 13. gün

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber yok... Ekipler Narin'in evinin olduğu bölgeyi didik didik ararken, küçük kızın amcası Salim Güran gözaltına alınmıştı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen amca Güran tutuklandı.

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