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Narin Güran'ın amcası adliyeye sevk edildi! Arama çalışmalarında 13. gün

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.09.2024 11:09 Güncelleme: 02.09.2024 11:56
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Narin Güran’ın amcası adliyeye sevk edildi! Arama çalışmalarında 13. gün

Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan günlerdir haber yok... Ekipler Narin'in evinin olduğu bölgeyi didik didik ararken, küçük kızın amcası Salim Güran gözaltına alınmıştı. Amca Güran'ın sorgusu sırasında avukatlarını talep ettiği öğrenilirken, sorguda yöneltilen sorular da ortaya çıktı. Amca Güran jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

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