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Tunceli'de orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Ahmet Nazif Vural ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.08.2024 17:48 Güncelleme: 30.08.2024 17:49
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Tunceli’de orman yangını! Alevlere müdahale sürüyor

Artan orman yangınları ile mücadele devam ederken yeşil vatanı korumak için çalışmalar da titizliklikle sürdürülüyor. Bu kez yangın Tunceli'de çıktı. İhbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Meşe ağaçlarıyla kaplı alanda ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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