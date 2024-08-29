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MediaMarkt Türkiye’de yatırıma devam dedi! 100. mağazasını açtı

Giriş: 29.08.2024 17:48
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MediaMarkt Türkiye’de yatırıma devam dedi! 100. mağazasını açtı

Avrupa’nın bir numaralı elektronik perakendecisi MediaMarkt, Türkiye pazarında kazandığını Türkiye’ye yatırmaya devam ediyor. 2024 yılında mağaza yatırımlarını artıran MediaMarkt, Türkiye’deki 100’üncü mağazasını Antalya’nın Manavgat ilçesinde açtı. Bu açılışla birlikte MediaMarkt, Türkiye’deki mağaza alanını 250 bin metrekarenin üzerine çıkardı.

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