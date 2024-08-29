Bebekler için evde hazırlanabilecek ek gıda besinler

Hazırlanışı

Paslanmaz çelik minik bir tencerede, bir su bardağı suya, sebze ya da meyve suyuna 3 tatlı kaşık pirinç unu ilave edilerek karıştıra karıştıra pişirilir. Bu karışım göz göz kaynadıktan bir iki dakika sonra ocaktan alınıp ve ılınması için kenara konulur. Bu aşamada daha besleyici olması için içine bebeğinizin alerjisi olmayan lor peyniri, ceviz-fındık-badem unu/rendesi eklenebilir. Tatlandırmak için gün kurusu kayısı, dut unu, doğranmış hurma da ekleyebilirsiniz. Pekmez eklemek isterseniz 1 tatlı kaşığını geçmeyin ve pekmez pişmemesi gerektiği için ocaktayken değil muhallebinin ılındığına emin olduktan sonra pekmezi ekleyin.

Sebze Püresi ve Çorbası

Sebze çorbası veya püre, özellikle öğle yemeğinde bebeğe sunulabilir. Başlangıçta 1-2 tatlı kaşığı vermek uygun olacaktır. Bu miktar, bebeğin alışma sürecine göre zamanla artış gösterebilir.

Başlangıç döneminde, sebzeler hafif sulu ama püremsi bir kıvamda ve çorba şeklinde sunularak hazırlanır. Bu yöntem, bebeğin yeni tatlar ve dokularla tanışmasını kolaylaştırmaktadır.

Bir süre sonra, bebek bu yeni yiyecekleri benimsemeye başladıkça, çorbanın kıvamı giderek yoğunlaşır ve kaşığı çevirdiğinizde neredeyse akmayacak kıvamda bir püre haline getirilerek bebeğe sunulur.

Hazırlanışı

Sebze püresi ve çorbası, bebeklerin sağlıklı beslenmesi açısından son derece değerli bir besin kaynağıdır. Bir adet küçük patates ve havuç özenle yıkayıp soyun ve küçük parçalar halinde doğrayın. Sebzeleri küçük bir paslanmaz çelik tencereye yerleştirinve üzerine 2 tatlı kaşığı organik pirinç ekleyerek 2 su bardağı su ya da sebze suyu ile birlikte haşlayın. Sebzeler yumuşadıktan sonra, besin değerlerini korumak amacıyla kendi suyu ile birlikte çatalla ezilerek püre haline getirilir.

Hazırlanan püreye 1 tatlı kaşığı zeytinyağı ilave edilerek, bebeklerin beslenme gereksinimlerine uygun bir hale getirilir. Tuz kullanımı 2 yaşından önce önerilmediği için tavsiye edilmemektedir. İlk ek gıdaya geçişte bebeğinizin sebzelerin tadını tam olarak alabilmesi için salça kullanmanıza gerek yoktur. Daha ilerleyen dönemlerde tuzsuz, camda satılan organik biber salçasından yarım tatlı kaşığı ekleyebilirsiniz.

Besin değerini arttırmak amacıyla bu tarife pişmiş çift çekilmiş kuzu kıyma, organik tavuk haşlaması, ya da en azından bir çay kaşığı besin mayası eklenebilir.