Türkiye günlerdir Narin'i arıyor: Çember daraldı kısa süre içinde bulacağız I 1 kişi gözaltında! Bakan Tunç'tan flaş açıklama
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunması için yoğun çalışan ekiplerden umutlandıran bir haber geldi. Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım da yaptığı açıklamada çemberin daraldığını ve Narin'in bulunması için çok kısa bir süre kaldığını vurguladı. Diğer yandan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Narin'in arandığı bölgeden son durumu aktarırken "Narin kaybolmadan önce bir motosikletin sürekli olarak köye giriş çıkış yaptığı iddia ediliyor." ifadelerini kullandı. Olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınırken şahsın kolunda diş izine rastlanıldı. Olaya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamasında soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltında olduğunu belirterek "Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir." dedi. İşte detaylar...
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.
BAKAN TUÇ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA! 1 KİŞİ GÖZALTINDA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kayıp Narin'in bulunması için çalışmaların detaylıca yürütüldüğünü belirterek soruşturma kapsamında 1 kişinin gözaltında olduğunu açıkladı. Bakan Tunç, Diyarbakır Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın çok yönlü şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.
Bakan Tunç'un açıklamalarının tamamı şu şekilde:
"Diyarbakır'ın merkeze bağlı Tavşantepe mahallesinde 8 yaşındaki Narin Güran evladımızın kaybolmasıyla ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma çok yönlü şekilde sürdürülmektedir.
Soruşturma kapsamında şu anda 1 kişi gözaltındadır. Olayın açıklığa kavuşturulması için her ayrıntı dikkatle incelenmekte olup, titizlikle sürdürülen soruşturmada ifade alma işlemleri de devam etmektedir. Temennimiz Narin evladımızın bir an önce sağ salim şekilde bulunmasıdır."
"ARTIK ÇOK YAKLAŞTIK"
Diyarbakır İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Selçuk Yıldırım basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Biz her türlü ihbarın üzerine gitmekteyiz. Şu anda çember çok daraldı. Çok kısa bir süre kaldığını düşünüyorum. Elimizde deliller var, ifadeler var" ifadelerini kullandı.
1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILDI
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde kaybolan Narin Güran'ı (8) arama çalışmalarının 8'inci gününde İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kız çocuğunun bulunması amacıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.
DİŞ İZİ DETAYI
ODA TV'nin ulaştığı bilgilere göre gözaltına alınan şahsın kolunda diş izlerine rastlandı. İfadesi alınan ve kimliği öğrenilemeyen şahıs, "İzi kendim yaptım" dedi.
Bunun üzerine Patoloji örneği alındı ve sonuçları bekleniyor. Öte yandan küçük Narin soruşturmasının cuma gününe kadar tamamlanması ve Narin'in bulunması bekleniyor.
MOTOSİKLETLE KAÇIRDILAR MI?
A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz Narin'in evinin önüne kadar giderken "Köyde yaşayan herkes akraba. Narin kaybolmadan önce köye giriş çıkış yapan tüm araçlara da bakıldı. Narin kaybolmadan önce bir motosikletin sürekli olarak köye giriş çıkış yaptığı iddia ediliyor." ifadelerini kullandı.
A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz'ın açıklamaları:
600 PERSONEL ÇALIŞIYOR
600 personel arama çalışmalarına katılıyor. Gönüllü AFAD personelleri de buradaki arama çalışmalarına destek oluyor. Narin'ın çıktığı patika yolda ekipler tarama yapıyor. Burası Narin'in evine yaklaşık olarak 100 metre mesafede. Narin'in burada kaybolduğuna dair bulgular var. Güvenlik ekipleri hem karadan hem havadan tam 8 gündür Narin'i bulmak için mücadele ediyor.
KAN NARİN'E AİT DEĞİL
Her taraf didik didik aranıyor. Ahırlar, samanlıklar, sulama kanalları ile mısır ve pamuk tarlaları arandı. Köyde bulunan kuyularda da Jandarma'ya bağlı su altı timleri 9 metre aşağı inerek tarama yaptı ancak Narin'i bulamadı. 130'dan fazla kişinin ifadesine başvuruldu. Kayalıklarda bulunan kanın Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı.
EKİPLER İPUCU PEŞİNDE
Son olarak okulun güvenlik kamerası kadrajında görülen Narin'den 8 gündür haber alınamıyor. Narin son olarak annesine Kur'an kursuna gittiğini söylemişti. O günden beri Narin'den haber alınamıyor. Ekipler bir ipucu bulmak için çalışıyor. Bölgede iz takip ve kadavra köpekleri de ekiplere destek veriyor.
HER YER DİDİK DİDİK ARANDI
Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü. Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti.
SPREY BOYA İLE İŞARETLENDİ
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi. Ekiplerce, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü.
EĞERTUTMAZ DERESİ'NDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı.
İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.
Havanın kararması üzerine deredeki çalışmaya ara verildi. Ekiplerin yarın iş makinesi ve dalgıçlarla arama çalışmasına devam edeceği belirtildi.
Kız çocuğunun bulunması için yaklaşık 130 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Diğer yandan Baba Güran, süreç içinde yaşananları Milliyet'e anlattı.
'HEPSİ YALAN'
"Devlet günlerdir yanımızda, kızımın bulunması için elinden gelen her şeyi de yapıyor. Sürekli asılsız haberler duyuyoruz, hiçbiri doğru değil. Biri diyor ki 'Hala şunu dedi' diğeri diyor ki '4 gözaltı var' hepsi yalan. Kuran kursu hocasıyla ilgili de yalan yanlış şeyler söylendi, adamın ifadesi alındı evi de arandı. İmamla bir bağlantısı yok. Kamera kayıtlarında da görülüyor, kurstan çıkıyor, bir daha da o taraf gittiği görülmüyor. En son gören kişi de 18.30'da çeşme yanında kızımı gördüğünü söylüyor ondan sonra da kızımdan bir haber yok. Biz dahil köyde herkesin ifadesine başvuruldu."
BEŞ SAAT SONRA...
Baba Güran'a kızının kaybolduğunu ne zaman fark ettiklerini ve Kuran kursundan sonra eve gitmediği için hiç mi merak etmediklerini sorduk, şu yanıtı verdi:
"Narin kaybolduğu gün Diyarbakır'da değildim, Batman'daydım. Evdekiler bana 8 gibi haber verdiler. Eşim de 19.00-19.30'da aramaya başlamış. Küçük köy, eşim kurstan sonra kızımın kuzenlerinin yanında olduğunu düşünmüş. 45 yıldır bu köyde yaşıyorum, şimdiye kadar böyle bir şey yaşanmadı ki. Ondan eşimin aklına kötü bir şey gelmemiş, o nedenle de merak etmemiştir.
ÇOCUK SESİ ATTILAR
Bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanında destek mesajları alıyorum. Onlarca vicdansız insan da aradı. Arayıp benimle dalga geçip kapatanlar oldu. Arayıp gülüyorlar. Çocuk sesi atan bile oldu. Bunları hepsinin bilgisini emniyete verdim."
Anne Yüksel Güran da "Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm" dedi.
'BİLGİLER ASILSIZ'
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren dosyada gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Köydekilerin ifadelerine başvuruldu. Birçoğunun ifadesi bilgilendirme amaçlı alındı ancak şüpheli sıfatıyla ifadesi alınanlar da oldu. Sosyal medyada asılsız bilgiler de yer alıyor. 'Kuran kursuna gitti bir daha çıkmadı' deniliyor öyle bir şey yok. Narin amcasının evine gidiyor ve çıkıyor sonra da kayboluyor. Kuran kursu da arandı, hocanın evi de ve ifadesine de başvurulmuş."
8 YAŞINDAKİ NARİN NEREDE?
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir haftadır haber yok. Arama çalışmaları havadan ve karadan devam ederken köye giriş çıkış yapanlar jandarma tarafından aranıyor. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz son durumu bölgeden aktardı.
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