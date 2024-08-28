Türkiye günlerdir Narin’i arıyor: Çember daraldı kısa süre içinde bulacağız I 1 kişi gözaltında! Bakan Tunç’tan flaş açıklama

EKİPLER İPUCU PEŞİNDE

Son olarak okulun güvenlik kamerası kadrajında görülen Narin'den 8 gündür haber alınamıyor. Narin son olarak annesine Kur'an kursuna gittiğini söylemişti. O günden beri Narin'den haber alınamıyor. Ekipler bir ipucu bulmak için çalışıyor. Bölgede iz takip ve kadavra köpekleri de ekiplere destek veriyor.

HER YER DİDİK DİDİK ARANDI

Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü. Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti.