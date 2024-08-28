Türkiye günlerdir Narin'i arıyor! Babası isyan etti: Arayıp dalga geçip çocuk sesi dinletiyorlar... A Haber arama bölgesinde
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin'in bulunması için yoğun çalışan ekipler, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Baba Güran, günlerdir yaşadıkları acıyı anlatırken kendilerine bazı telefonların geldiğini ifade ederken "Arayıp benimle dalga geçip kapatanlar oldu. Arayıp gülüyorlar. Çocuk sesi atan bile oldu." dedi. Diğer yandan A Haber muhabiri Sinan Yılmaz Narin'in arandığı bölgeden son durumu aktardı. İşte detaylar...
Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor.
Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışması sürüyor.
HER YER DİDİK DİDİK ARANDI
Narin'i bulmak için AFAD bünyesindeki dalgıçlar sulama kanalında çalışma yürüttü. Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti.
SPREY BOYA İLE İŞARETLENDİ
Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı, bu noktaları sprey boya ile işaretledi. Ekiplerce, şu ana kadar mahallenin etrafındaki 16 kilometrelik alanda arama çalışması yürütüldü.
EĞERTUTMAZ DERESİ'NDE ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Bir ihbarı değerlendiren ekipler, mahalleye yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde arama çalışması başlattı.
İş makinesiyle deredeki birikintileri kaldıran ve dere alanını genişleten ekipler, suyun yüksekliğini kısmen düşürerek deredeki suyun daha rahat akmasını sağladı, jandarma ve AFAD ekipleri dere kenarında arama yaptı.
Havanın kararması üzerine deredeki çalışmaya ara verildi. Ekiplerin yarın iş makinesi ve dalgıçlarla arama çalışmasına devam edeceği belirtildi.
Kız çocuğunun bulunması için yaklaşık 130 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.
Diğer yandan Baba Güran, Milliyet'e yaşananları anlattı.
'HEPSİ YALAN'
"Devlet günlerdir yanımızda, kızımın bulunması için elinden gelen her şeyi de yapıyor. Sürekli asılsız haberler duyuyoruz, hiçbiri doğru değil. Biri diyor ki 'Hala şunu dedi' diğeri diyor ki '4 gözaltı var' hepsi yalan. Kuran kursu hocasıyla ilgili de yalan yanlış şeyler söylendi, adamın ifadesi alındı evi de arandı. İmamla bir bağlantısı yok. Kamera kayıtlarında da görülüyor, kurstan çıkıyor, bir daha da o taraf gittiği görülmüyor. En son gören kişi de 18.30'da çeşme yanında kızımı gördüğünü söylüyor ondan sonra da kızımdan bir haber yok. Biz dahil köyde herkesin ifadesine başvuruldu."
BEŞ SAAT SONRA...
Baba Güran'a kızının kaybolduğunu ne zaman fark ettiklerini ve Kuran kursundan sonra eve gitmediği için hiç mi merak etmediklerini sorduk, şu yanıtı verdi:
"Narin kaybolduğu gün Diyarbakır'da değildim, Batman'daydım. Evdekiler bana 8 gibi haber verdiler. Eşim de 19.00-19.30'da aramaya başlamış. Küçük köy, eşim kurstan sonra kızımın kuzenlerinin yanında olduğunu düşünmüş. 45 yıldır bu köyde yaşıyorum, şimdiye kadar böyle bir şey yaşanmadı ki. Ondan eşimin aklına kötü bir şey gelmemiş, o nedenle de merak etmemiştir.
ÇOCUK SESİ ATTILAR
Bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanında destek mesajları alıyorum. Onlarca vicdansız insan da aradı. Arayıp benimle dalga geçip kapatanlar oldu. Arayıp gülüyorlar. Çocuk sesi atan bile oldu. Bunları hepsinin bilgisini emniyete verdim."
Anne Yüksel Güran da "Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm" dedi.
'BİLGİLER ASILSIZ'
Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren dosyada gizlilik kararı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Köydekilerin ifadelerine başvuruldu. Birçoğunun ifadesi bilgilendirme amaçlı alındı ancak şüpheli sıfatıyla ifadesi alınanlar da oldu. Sosyal medyada asılsız bilgiler de yer alıyor. 'Kuran kursuna gitti bir daha çıkmadı' deniliyor öyle bir şey yok. Narin amcasının evine gidiyor ve çıkıyor sonra da kayboluyor. Kuran kursu da arandı, hocanın evi de ve ifadesine de başvurulmuş."
8 YAŞINDAKİ NARİN NEREDE?
Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan bir haftadır haber yok. Arama çalışmaları havadan ve karadan devam ederken köye giriş çıkış yapanlar jandarma tarafından aranıyor. A Haber Muhabiri Sinan Yılmaz son durumu bölgeden aktardı.
A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın bölgeden aktardıkları şöyle:
600 personel arama çalışmalarına katılıyor. Gönüllü AFAD personelleri de buradaki arama çalışmalarına destek oluyor. Narin'ın çıktığı patika yolda ekipler tarama yapıyor. Burası Narin'in evine yaklaşık olarak 100 metre mesafede. Narin'in burada kaybolduğuna dair bulgular var. Güvenlik ekipleri hem karadan hem havadan tam 8 gündür Narin'i bulmak için mücadele ediyor.
KAN NARİN'E AİT DEĞİL
Her taraf didik didik aranıyor. Ahırlar, samanlıklar, sulama kanalları ile mısır ve pamuk tarlaları arandı. Köyde bulunan kuyularda da Jandarma'ya bağlı su altı timleri 9 metre aşağı inerek tarama yaptı ancak Narin'i bulamadı. 130'dan fazla kişinin ifadesine başvuruldu. Kayalıklarda bulunan kanın Narin'e ait olmadığı ortaya çıktı.
EKİPLER İPUCU PEŞİNDE
Son olarak okulun güvenlik kamerası kadrajında görülen Narin'den 8 gündür haber alınamıyor. Narin son olarak annesine Kur'an kursuna gittiğini söylemişti. O günden beri Narin'den haber alınamıyor. Ekipler bir ipucu bulmak için çalışıyor. Bölgede iz takip ve kadavra köpekleri de ekiplere destek veriyor.
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