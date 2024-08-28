Türkiye günlerdir Narin’i arıyor! Babası isyan etti: Arayıp dalga geçip çocuk sesi dinletiyorlar... A Haber arama bölgesinde

ÇOCUK SESİ ATTILAR

Bir haftadır Türkiye'nin dört bir yanında destek mesajları alıyorum. Onlarca vicdansız insan da aradı. Arayıp benimle dalga geçip kapatanlar oldu. Arayıp gülüyorlar. Çocuk sesi atan bile oldu. Bunları hepsinin bilgisini emniyete verdim."

Anne Yüksel Güran da "Kadın erkek kim olursa yalvarıyorum, Türkiye'nin önünde yalvarıyorum kızımı bir köşede, devlet kapısına bırak. Gücüm kalmadı. 5 oğlum var, tek kızım var. Eğer bu kimse biliyor ben ona düşkünüm" dedi.